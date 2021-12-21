وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الثلاثاء، عن وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين في صنعاء، حسن ايرلو، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن السفير حسن إيرلو كان أيضًا من قدامى الحرب التي اندلعت بين إيران والعراق عام 1980، وكان من ضمن المصابين بالأسلحة الكيمياوية.
وأضاف: ”لقد أصيب السفير الإيراني في صنعاء بمرض الشريان التاجي في مكان مهمته في اليمن، ولسوء الحظ، وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ولسوء الحظ توفي صباح اليوم“.