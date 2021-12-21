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وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

منذ 3 ساعات
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وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الثلاثاء، عن وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين في صنعاء، حسن ايرلو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن السفير حسن إيرلو كان أيضًا من قدامى الحرب التي اندلعت بين إيران والعراق عام 1980، وكان من ضمن المصابين بالأسلحة الكيمياوية.

وأضاف: ”لقد أصيب السفير الإيراني في صنعاء بمرض الشريان التاجي في مكان مهمته في اليمن، ولسوء الحظ، وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ولسوء الحظ توفي صباح اليوم“.

 

إيران
الحوثيين
الخارجية الإيرانية
سفير إيران

التعليقات

نبيل الثاني عشر
نبيل الثاني عشر عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الى جهنم هو واشكاله وقيادات ايران كلها يارب
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8773
منذ ساعة
سلم لي على الابطال الي قصفوه
حامد الغامدي
حامد الغامدي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
الله لا يرحمه جهنم وبئس المصير
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10432
منذ ساعة
الى جهنم وبئس المصير بإذالله تعالى ***

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أحدث التعليقات

الحكمي
بصراحه المخالفات تجعل سوق العمل يخلو من المستثمرين الصغار المبتدئين
dfs
هذا اللي يضحك علينا ويبيعنا برجر بثلاثة الاف ريال ؟؟؟!!!!!!!
7UP
ياسيسي بيدنا بشغل المجوس ؟؟؟؟ قبور وتبرك وطواف وطلب الرحمة والشفاعه من غير الله والشركيات والبدع والضللات ؟؟؟؟
نجاة محمد
اي فاجر هداك الله هو فنان و اللي مو عاجبة لا يتغرج علية و لا يحضر حفلتة
???
ليت الزمان يعود

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