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باحثة تكشف قصة علاج ابنها من التوحد بحليب الإبل

منذ 21 دقيقة
1371
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باحثة تكشف قصة علاج ابنها من التوحد بحليب الإبل

أميرة خالد (صدى):
كشفت الباحثة الأمريكية كريستينا آدمز عن علاج ابنها بحليب الإبل، في تجربة واقعية فاقت كل توقعاتها، مما جلعها تؤلف كتابًا في الإبل وترى أن حليب ولحوم الإبل لا يمكن التخلي عنها.

وقالت كريستينا أنها قضت خمس سنوات في البحث، وتعلم أشياء عن المرض، وألفت كتابًا عن آلية التعامل مع أطفال التوحد، وفي هذه الأثناء وجدت رجلاً لديه إبل، وسألته عن فائدة هذه الإبل ولما عرفها بأنه فائدة الإبل تكمن في تقديم الحليب كعلاج للمرضى داخل المستشفيات، بعد ذلك شعرت هي أن حليب الإبل يمكن أن يكون مفيدًا لابنها.

وأضلافت أنها بدأت تسقي حليب الإبل لابنها المصاب الذي استجاب لها وتحدث بطلاقة وبدأت الحالات المصاحبة بالتوحد تزول عنه بشكل واضح .

التوحد
باحثة
حليب الإبل
كريستينا آدمز

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 613
منذ 7 دقائق
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل).
والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!

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أحدث التعليقات

???
قاعده على قدر المعاصي تأتي الامراض الفتاكة والعكس
faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!

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