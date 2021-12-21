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فوائد سحرية للفجل وأبرزها يمنع الإصابة بالسرطان

منذ 14 ساعة
1967
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فوائد سحرية للفجل وأبرزها يمنع الإصابة بالسرطان

أميرة خالد (صدى):
يحتوي الفجل على العديد من الفوائد الصحية ويزيل السموم من الجسم من خلال تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض، فإن هذه الخضار لها تأثير وقائي ضد أمراض الجهاز التنفسي، والتي تحدث غالبًا خلال أشهر الشتاء.

ويعتبر الفجل غني بمضادات الأكسدة والألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ويزيد الفجل من مقاومة الجسم للأمراض، وسلط تقرير الضوء على فوائده وهي:

- يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وهي فائدة صحية كبيرة في حياتنا اليومية.

- الاستهلاك المنتظم للفجل يضمن إزالة السموم من الجسم.

- بسبب تأثيره المدر للبول، فهو يساعد على إزالة السموم من الجسم بطريقة طبيعية، و يمنع تكوين حصوات الكلى.

- تسريع الدورة الدموية، وتطبيع عمل الجهاز القلبي الوعائي، ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- بفضل فيتامين سي في تركيبته، يقي من الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الشتاء.

- فعال في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

- يزيد من مقاومة الجسم لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وخاصة خلال أشهر الشتاء.

- يفيد عصير الفجل في التخلص من البلغم والسعال المصاحب لأمراض الجهاز التنفسي.

- من خلال تحسين عمل الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد الفجل في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي.

- يقلل من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة عند النساء الحوامل.

- يمنع عصير الفجل تكون الخلايا السرطانية. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبنكرياس.

- مفيد جدا للعناية بالبشرة والشعر. تم إثبات فوائد الفجل للبشرة الجافة وتساقط الشعر.

السرطان
فوائد صحية
فيتامينات
الفجل

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83869
منذ ساعة
طيب

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مواطن متضرر من القرارات الغشيمه
هذا قطع ارزاق الناس مخالفات بدون وجه حق موظفو اجادة يقول لازم اطلع بمخالفه تحسب له تحصيل عند مديره يعني الزبدة شركة تبي تربح...
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