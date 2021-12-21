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استشاري نفسي: العالم يُعاني من جائحة نفسية بسبب "كورونا"

منذ ساعة
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استشاري نفسي: العالم يُعاني من جائحة نفسية بسبب "كورونا"

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي إن العالم يعاني من جائحة نفسية بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول.

وأوضح الاستشاري أن المسؤولين كانوا يلومون على الأشخاص إذا لم يتابعوا أخبار فيروس كورونا أولاً بأول وهو ما تسبب في حالة من الحزن جراء الإفراط في متابعة الأخبار السيئة والمضللة على موقع "غوغل"، مبينا أن هناك 3 جائحات تمر بها الدول حالياً هي جائحة كورونا والجائحة المادية والنفسية.

ودعا الاستشاري الجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وترك المعلومات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة؛ من أجل تجنب الاكتئاب والدخول في حالة نفسية سيئة.

كورونا
استشاري نفسي
جائحة نفسية

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 614
منذ 14 دقيقة
افرد وجهك يا دكتور.
علشان مايجينا جائحه نفسيه!
???
??? عدد التعليقات : 119
منذ 3 دقائق
قاعده على قدر المعاصي تأتي الامراض الفتاكة والعكس

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أحدث التعليقات

???
قاعده على قدر المعاصي تأتي الامراض الفتاكة والعكس
faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!

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