استشاري نفسي: العالم يُعاني من جائحة نفسية بسبب "كورونا"

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي إن العالم يعاني من جائحة نفسية بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول.
وأوضح الاستشاري أن المسؤولين كانوا يلومون على الأشخاص إذا لم يتابعوا أخبار فيروس كورونا أولاً بأول وهو ما تسبب في حالة من الحزن جراء الإفراط في متابعة الأخبار السيئة والمضللة على موقع "غوغل"، مبينا أن هناك 3 جائحات تمر بها الدول حالياً هي جائحة كورونا والجائحة المادية والنفسية.
ودعا الاستشاري الجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وترك المعلومات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة؛ من أجل تجنب الاكتئاب والدخول في حالة نفسية سيئة.