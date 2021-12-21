محمد رمضان يعلق على انتقادات رجل دين عراقي بفيديو ساخر

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهه له رجل دين عراقي بلقطات ترصد جانبا من تلك الانتقادات مع مشهد ساخر للفنان المصري عادل إمام.
وشارك محمد رمضان متابعيه على "انستغرام" مقطع فيديو يجمع لقطات من حديث رجل الدين العراقي عنه منتقدا حفله الذي أقامه في العراق، ولقطة أخرى لعادل الإمام في إحدى المسرحيات الكوميدية.
وبين الفيديو انتقاد رجل الدين ظهور الفنان المصري كاشفا عن صدره كما انتقد حصوله على هدايا، واختتمه بمشهد لعادل الإمام وهو يقول "أنا غلبان" في مسرحية "شاهد مشفش حاجة".