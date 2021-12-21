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محمد رمضان يعلق على انتقادات رجل دين عراقي بفيديو ساخر

منذ ساعتين
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محمد رمضان يعلق على انتقادات رجل دين عراقي بفيديو ساخر

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهه له رجل دين عراقي بلقطات ترصد جانبا من تلك الانتقادات مع مشهد ساخر للفنان المصري عادل إمام.

وشارك محمد رمضان متابعيه على "انستغرام" مقطع فيديو يجمع لقطات من حديث رجل الدين العراقي عنه منتقدا حفله الذي أقامه في العراق، ولقطة أخرى لعادل الإمام في إحدى المسرحيات الكوميدية.

وبين الفيديو انتقاد رجل الدين ظهور الفنان المصري كاشفا عن صدره كما انتقد حصوله على هدايا، واختتمه بمشهد لعادل الإمام وهو يقول "أنا غلبان" في مسرحية "شاهد مشفش حاجة".

 

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

عادل إمام
محمد رمضان
رجل دين عراقي

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الخطأ على من اتى بهذا الفاجر للعراق
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8770
منذ 46 دقيقة
شتموا وسبوا وطعنوا ولعنوا اصحاب رسول الله وزوجات رسول الله

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أحدث التعليقات

???
قاعده على قدر المعاصي تأتي الامراض الفتاكة والعكس
faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!

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