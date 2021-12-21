نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مختص: أشجار "الأراك" المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر الزوال

منذ 6 ساعات
1680
1
مختص: أشجار "الأراك" المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر الزوال

أبها (صدى):
قال المهتم بزراعة شجرة الأوراك المنتجة للسواك مقبول حكمي، إن أشجار الأراك الموجودة في محافظة تهامة بمنطقة عسير تواجه خطر الزوال .

وأضاف المختص أن أشجار "الأراك" تتعرض للزوال بسبب الرعي الجائر، والبحث عن السواك في جدورها من أشخاص غير مختصين، وشجرة "البرسوبس" التي بدأت تستوطن في مناطق شجر الأراك وتقضي عليها.

وأوضح أن جدور البرسوبس تمتد لعشرات الأمتار وتقوم بسحب كميات المياه الموجودة، مبينا انه لا يمكن الاستفادة منها في الرعي أو أي نشاط آخر، بينما شجرة "الأراك" لها مئات السنين وتعتبر مصدراً للرعي، وغطاءً نباتياً مثبتاً للكثبان الرملية، إلى جانب إنتاجها للسواك.

عسير
السواك
أشجار الأراك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 22 دقيقة
لحقوا عليها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

أخر الأخبار

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
منذ 9 دقائق 1316
إيفانكا ترامب تقع في موقف محرج بعد وصف المحتجين بالوطنيين
إيفانكا ترامب تقع في موقف محرج بعد وصف المحتجين بالوطنيين
منذ 13 دقيقة 1364
حكام مباريات كأس خادم الحرمين اليوم
حكام مباريات كأس خادم الحرمين اليوم
منذ 19 دقيقة 1422
القبض على شخصين دخلا محال تجارية وسلبا مبالغ مالية بالمدينة المنورة
القبض على شخصين دخلا محال تجارية وسلبا مبالغ مالية بالمدينة المنورة
منذ 24 دقيقة 1463
"الشورى" يطالب مؤسسة تحلية المياه بزيادة نسبة توظيف المرأة
"الشورى" يطالب مؤسسة تحلية المياه بزيادة نسبة توظيف المرأة
منذ 29 دقيقة 1391
جوناثان فييرا يكشف حقيقة تعرضه لحادث
جوناثان فييرا يكشف حقيقة تعرضه لحادث
منذ 33 دقيقة 1446
أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح
أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح
منذ 38 دقيقة 12935
الشورى يصدر قرارا بشأن إلزام وزارة الرياضة بتوصيات هامة
الشورى يصدر قرارا بشأن إلزام وزارة الرياضة بتوصيات هامة
منذ 44 دقيقة 1502
لقطات مرعبه وسط الاعاصير
لقطات مرعبه وسط الاعاصير
منذ 48 دقيقة 563
"الصحة": بدء تطعيم الفئة العمرية من 5-11 عاماً
"الصحة": بدء تطعيم الفئة العمرية من 5-11 عاماً
منذ 53 دقيقة 1727