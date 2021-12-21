مختص: أشجار "الأراك" المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر الزوال

أبها (صدى):
قال المهتم بزراعة شجرة الأوراك المنتجة للسواك مقبول حكمي، إن أشجار الأراك الموجودة في محافظة تهامة بمنطقة عسير تواجه خطر الزوال .
وأضاف المختص أن أشجار "الأراك" تتعرض للزوال بسبب الرعي الجائر، والبحث عن السواك في جدورها من أشخاص غير مختصين، وشجرة "البرسوبس" التي بدأت تستوطن في مناطق شجر الأراك وتقضي عليها.
وأوضح أن جدور البرسوبس تمتد لعشرات الأمتار وتقوم بسحب كميات المياه الموجودة، مبينا انه لا يمكن الاستفادة منها في الرعي أو أي نشاط آخر، بينما شجرة "الأراك" لها مئات السنين وتعتبر مصدراً للرعي، وغطاءً نباتياً مثبتاً للكثبان الرملية، إلى جانب إنتاجها للسواك.