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مهتم بالبيئة يقترح حلًا لمشكلة الإبل السائبة وما تسببه من حوادث

منذ 36 دقيقة
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مهتم بالبيئة يقترح حلًا لمشكلة الإبل السائبة وما تسببه من حوادث

علي القحطاني (صدى):
اقترح عبدالكريم الناجم مهتم بالبيئة والحياة الفطرية، توطين الإبل، نظرا لما تسببه الإبل السائبة من حوادث مرورية بشعة.

ونشر الناجم مجموعة من الصور، التي وثقت حوادث سابقة بسبب الإبل السائبة، وخلفت عشرات الضحايا.

وقال الناجم: "توطين الابل أصبح من الضروره وذلك بوضع نظام بعدم السماح لأصحابها بالتنقل بها بين مناطق السعودية، وتعريض حياة الناس للخطر بالطرقات السريعة وكذلك تدهور الغطاء النباتي".

وأضاف: "فقد شاهدنا جميعاً ما تحدثه الإبل السائبة من أضرار بأرواح البشر والممتلكات العامة".

يذكر أن الإبل السائبة تشكل خطراً داهماً على سالكي الطريق وقائدي المركبات لاسيما في ساعات الليل.

المملكة
الابل السائبة
حوادث الابل
عبدالكريم الناجم
توطين الابل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ 24 دقيقة
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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