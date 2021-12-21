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الشمراني: ما قام به الحكم صلوي "كارثة"

منذ ساعتين
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الشمراني: ما قام به الحكم صلوي "كارثة"

ماجد محمد (صدى):
وصف الناقد الرياضي أحمد الشمراني، ما شهدته مباراة الاتحاد والفتح في دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، من حالات تحكيمية بـ "الكارثة"، مطالبا لجنة الحكام بتدقيق المباراة.

وقال الشمراني: "أطالب لجنة الحكم بتدقيق هذه المباراة، وإصدار تقريرها"، مضيفا: " شاهدت حكم مرتبك ومنفعل ومتحامل في كثير من القرارات".

وتابع: "كان هناك حالات تستاهل كروت حمراء وتساهل فيها خالد صلوي، هل يعقل أن حكم بهذه الخبرة ويقع في مثل هذه الِأخطاء؟".

وكان الحكم خالد صلوي منح كروتا بشكل مبالغ فيه حتى وصلت لحوالي 18 كارتا للاعبي الفتح، لتشهد نهاية المباراة احتجاجات من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على قراراته.

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الفتح
خالد صلوي
كاس خادم الحرمين
احمد الشمراني

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
لان الفتح ليس لديه اعلام فتم نحره بحكم اسوأ من السيئ
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 38
منذ 46 دقيقة
الحكم السعودي اذا ماكان له ميول لاحد الفريقين تجده يتحامل ضد الفريق الذي ليس لديه اعلام وهذا ماحصل في مباراة اليوم
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2909
منذ 39 دقيقة
إلى متى هذي الكوارث التحكيمية من صلوي و غيره في ظل سكوت لجنة الحكام ؟؟؟؟؟؟
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 822
منذ 34 دقيقة
الحكم يحمي نفسه من طول لسان اللاعبين واستفزازاتهم وهيجانهم بالكرت الاصفر لان وراه احمر لو استمر
بعدين يا اخي اعلام الطحالب خيخه مهمتهم صياح وتبع لاعلام القرنبع وتم تجديد العقد ودهن السير في مقهى البوليفارد
احمد
احمد عدد التعليقات : 29
منذ 27 دقيقة
حكم ضالم عليه من الله مايستحق

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أحدث التعليقات

???
قاعده على قدر المعاصي تأتي الامراض الفتاكة والعكس
faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!

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