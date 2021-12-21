الشمراني: ما قام به الحكم صلوي "كارثة"

ماجد محمد (صدى):
وصف الناقد الرياضي أحمد الشمراني، ما شهدته مباراة الاتحاد والفتح في دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، من حالات تحكيمية بـ "الكارثة"، مطالبا لجنة الحكام بتدقيق المباراة.
وقال الشمراني: "أطالب لجنة الحكم بتدقيق هذه المباراة، وإصدار تقريرها"، مضيفا: " شاهدت حكم مرتبك ومنفعل ومتحامل في كثير من القرارات".
وتابع: "كان هناك حالات تستاهل كروت حمراء وتساهل فيها خالد صلوي، هل يعقل أن حكم بهذه الخبرة ويقع في مثل هذه الِأخطاء؟".
وكان الحكم خالد صلوي منح كروتا بشكل مبالغ فيه حتى وصلت لحوالي 18 كارتا للاعبي الفتح، لتشهد نهاية المباراة احتجاجات من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على قراراته.
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