بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صرف الزكاة في بناء المساجد.
وقال الشيخ المتيع أن هيئة كبار العلماء أبدت رأيها بشأن دخول المرافق العامة المرافق العامة من المساجد والمدارس والمستشفيات في سبيل الله، مبينا أن الرأي استقر على أن المقصود بسبيل الله، هو ما يتعلق بالجهاد من إعداد الجيوش والجنود، وكذلك ما يتعلق بالدعوة وتيسير أمر الدعاة.
وأضاف أن سبيل الله أكثر مما يحصى في شيء معين، فيدخل فيه جميع ما كان نافعا للمسلمين لكن رأي هيئة كبار العلماء أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد وما يقتضيه، لذلك لا يجوز أن تبذل الزكاة في بناء مدارس أو مساجد أو مستشفيات.
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