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بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

منذ 51 دقيقة
1354
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بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صرف الزكاة في بناء المساجد.

وقال الشيخ المتيع أن هيئة كبار العلماء أبدت رأيها بشأن دخول المرافق العامة المرافق العامة من المساجد والمدارس والمستشفيات في سبيل الله، مبينا أن الرأي استقر على أن المقصود بسبيل الله، هو ما يتعلق بالجهاد من إعداد الجيوش والجنود، وكذلك ما يتعلق بالدعوة وتيسير أمر الدعاة.

وأضاف أن سبيل الله أكثر مما يحصى في شيء معين، فيدخل فيه جميع ما كان نافعا للمسلمين لكن رأي هيئة كبار العلماء أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد وما يقتضيه، لذلك لا يجوز أن تبذل الزكاة في بناء مدارس أو مساجد أو مستشفيات.

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ 43 دقيقة
الزكاه تؤخذ من الاغنياء وتعطى الفقراء من المسلمين

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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