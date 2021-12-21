مسلح بفرنسا يحتجز امرأتين ويطلب لقاء وزير العدل

باريس (صدى):
أقدم رجل مسلح على احتجاز امرأتين بسكين في باريس مطالبا بمقابلة وزير العدل ليحدثه عن قضية عمر الرداد، الذي برأ نفسه أمام القضاء من حكم صدر عليه قبل 30 عاما.
وقع الحادث في أحد المتاجر بشارع أليغر، حيث قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية أنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي حول قضية عمر الرداد، وهو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاما، ونجح في محاولته لإعادة فتح القضية وتبرئة اسمه.
وقالت وسائل إعلام فرنسية أنه تم تحرير إحدى الرهينتين اللتين احتجزهما ،مؤكدة أنه لا تزال الرهينة الثانية محتجزة، ولا تزال المفاوضات بين الخاطف الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وقوات التدخل جارية.