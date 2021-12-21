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الحالات التحكيمية لمباراة الفتح والاتحاد
منذ 16 ساعة
1918
1
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التعليقات
ربيعان الربيعان
عدد التعليقات : 325
منذ 21 دقيقة
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
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أحدث التعليقات
ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
الموسى
اسال الله التوفيق للهلال العالمي فوق كل ارض وتحت كل سماء وان شاءالله مزيدا من البطولات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الوفاء طبعي
كجمغلو كذاب ومنافق ويش سوا فيك الزعيم داعس خشتك وكاتم بلفك يا ورع،، سمعني صياحك يا وضيع
kkkk
بالتوفيق لزعيم اسيا العالمي
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