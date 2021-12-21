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المصيبيح: ما حدث بعد المباراة لا يليق بالكرة السعودية ويحتاج لرد حازم
منذ 9 ساعات
1128
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التعليقات
faeiz
عدد التعليقات : 2909
منذ 14 دقيقة
أكيد راح يكون رد حازم للاعبي فريق الفتح لانه فريق ماوراه ظهر الله يعينكم المفروض يعاقبون المتسبب في هذه الأحداث
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أحدث التعليقات
faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!
faeiz
الحمدلله على نعمة العقل و الدين والله يثبت أدهم نابلسي ويبعده عن هؤلاء الشياطين
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