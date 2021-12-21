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وليد الفراج : شكرًا لاصدار قرار لجنة الاستئناف في احتجاج الهلال
منذ 19 ساعة
1970
3
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التعليقات
ابوتركي
عدد التعليقات : 28
منذ 12 ساعة
يعني منت مقتنع خلهم يروحون الفيفا وخل عندك امل
كجمغلو
عدد التعليقات : 17578
منذ 5 ساعات
تم الرفض يا الفراج
ابوبدر
عدد التعليقات : 4134
منذ 25 دقيقة
باقي الامم المتحدة وهيئة حقوق الانسان وهيئة تنظيم برامج الاطفال حقه وهيئة المحلفين في كوكب الهونولولو . ين سطول التي ام اس برنامج عالمي ما يسمح بتسجيل لاعب الا اذا فعلا اسمه غير مسجل في ناد آخر وبطاقة اللاعب وصلت من ناديه الترجي اي ان الزمالك لم يتم قيده . سالفة المستشار راعي سما وايقافه في بلده هذا نعرفه هراج زي الهراج . اطقعوا بالدقيق انتم وهو ✋
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أحدث التعليقات
علي الشريف
أهبل
ابوبدر
باقي الامم المتحدة وهيئة حقوق الانسان وهيئة تنظيم برامج الاطفال حقه وهيئة المحلفين في كوكب الهونولولو . ين سطول التي ام اس برنامج عالمي...
الوفاء طبعي
ستخضع لكبيرها زعيم آسيا اما من بطولاتة ثلاث نقاط وخرق فلا مكان لة في أكبر قارات العالم،،، الآسيوية صعبة قوية، ومن أراد الصياح فليصيح
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذا مفروض مؤبد
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