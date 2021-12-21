شاهد..آلية التعرف على أوقات دخول مواسم السنة قديمًا

الرياض (صدى):
كشف خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، عن طرق العرب والبحارة قديما، للتعرف على دخول مواسم السنة.
وأوضح الزعاق أن للعرب طرقًا مختلفة لمعرفة دخول المواسم، قائلا: "أهل البادية يعتمدون على تحرك الرياح وتكون السحب وسلوك الحشرات، فيما يعتمد المزارعون على السلوك الزراعي، أما البحارة فكانوا يستدلون على دخول المواسم بالرؤية العيانية للنجوم".
وأشار إلى أن غياب الزواحف الهوام السامة دليل بداية برد المربعانية، فيما يعد طلوع فحول النخل وغياب نجم قلب العقرب فجرا دليل شدة البرد أو برد الشبط.
وأضاف: "من دلائل دخول مربعانية البرد أن أشجار الأثل، تتوقف عن إفراز الأملاح لأن المربعانية تمسك المياه في غصونها، بينما يعد إفراز الأشجار البرية للصمغ العربي واللبان والمر، دليلًا على دخول مربعانية القيظ".