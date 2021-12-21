محمد فودة: احتفالية "البليهي" غير مخالفة

ماجد محمد (صدى):
لفت لاعب الهلال علي البليهي من جديد الأنظار باحتفاليته خلال لقاء الرائد، بالهدف الذي أحرزه وألغاه الحكم بداعي التسلل.
وعلق المستشار التحكيمي محمد فودة، على احتفالية البليهي التي أصبحت حديث الساعة، مؤكدا عدم وجود مخالفة عليه.
وكان البليهي قد أحرز هدفًا في شباك الرائد، ليحتفل بخلع الحذاء ووضعه على وجهه كأنه يقوم بمكالمة هاتفية، وقام بإلقائه في الأعلى، إلا أن الحكم ألغى الهدف.
يذكر أن مباراة الهلال والرائد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.