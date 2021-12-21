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محمد فودة: احتفالية "البليهي" غير مخالفة

منذ 3 ساعات
2001
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محمد فودة: احتفالية "البليهي" غير مخالفة

ماجد محمد (صدى):
لفت لاعب الهلال علي البليهي من جديد الأنظار باحتفاليته خلال لقاء الرائد، بالهدف الذي أحرزه وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعلق المستشار التحكيمي محمد فودة، على احتفالية البليهي التي أصبحت حديث الساعة، مؤكدا عدم وجود مخالفة عليه.

وكان البليهي قد أحرز هدفًا في شباك الرائد، ليحتفل بخلع الحذاء ووضعه على وجهه كأنه يقوم بمكالمة هاتفية، وقام بإلقائه في الأعلى، إلا أن الحكم ألغى الهدف.

يذكر أن مباراة الهلال والرائد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

 

الهلال
الهلال والرائد
علي البليهي
محمد فودة

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2909
منذ 9 دقائق
كلن ومقامه

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أحدث التعليقات

faeiz
قول أنتم تحتاجونه عشان يدفكم رغم ان الأتحاد لايحتاج للدف
قرم
آها ...عالجت ابنها من التوحد بحليب ( البل). والله توقعته ببول ( البل) يقولون يعالج بعد هو مرضى التوحد، والكذب!
faeiz
كلن ومقامه
قرم
افرد وجهك يا دكتور. علشان مايجينا جائحه نفسيه!
faeiz
الحمدلله على نعمة العقل و الدين والله يثبت أدهم نابلسي ويبعده عن هؤلاء الشياطين

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