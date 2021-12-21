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أشهر لصّ تائب: "كنت بسرق علشان أقول للناس الحرام لايدوم"

منذ 3 ساعات
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أشهر لصّ تائب: "كنت بسرق علشان أقول للناس الحرام لايدوم"

القاهرة (صدى):
سلطت وسائل الإعلام الضوء على قصة أشهر لص في مصر بعد إعلانه التوبة وقيامه بأداء فريضة الحجّ على نفقة وزارة الداخلية المصرية.

وقال محمد راشد أشهر اللص التائب في مصر "منذ صغري كنت أتمنى أن أصبح طبيبا، لكن القدر والظروف حالت دون أن أحقق أمنياتي"، مشيرا إلى أنه "كان يسرق المشاهير فقط".

وتابع أنه سجن 3 سنوات في قضية سرقة، لكن الأموال التي سرقها سلمها لوزير الداخلية بعد خروجه من السجن.

وأضاف: "أنا أساسا مش حرامي وكنت أقوم بعمليات السرقة لكي أقول للناس إن الحرام لن يدوم، والفيزا كارد خربت بيوت الحرامية لأن الناس أصبحت تضع الأموال فيها وفي البنوك، ونظام الكاميرات في الشوارع والمنازل جيد، لكن هناك من بين اللصوص من هم متخصصون ويستطيعون التحايل على هذه الوسائل".

وأكد راشد أنه ذهب إلى وزارة الداخلية بنفسه وسلمها كل المسروقات، وأدى فريضة الحج، وألف كتابا ينصح فيه الشباب بكيفية الحفاظ على أنفسهم من السرقة.

مصر
السرقة
لص تائب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههه الله يتقبل توبته و يغفر له
ابو محمد 😎
ابو محمد 😎 عدد التعليقات : 137802
منذ 51 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه الله يتقبل يا حق يا تايب ...

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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