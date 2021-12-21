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إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها في فيفاء "فيديو"

منذ يوم
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إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها في فيفاء "فيديو"

جازان (صدى):
أدى تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية بمحافظة فيفاء إلى إغلاق 40% من محلات التموينات الغذائية ومعظم الورش ومختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

وتسبب إيقاع العديد من الغرامات الكبيرة على المنشآت الصغيرة بالمحافظة في خروج المستثمرين من السوق مما ضاعف معاناة المواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال المتضررين حسن الفيفي في لقاء مع قناة الإخبارية، إنه وقع عليه مخالفة 5 آلاف ريال ثم بعد 4 أيام وقعت عليه مخالفة أخرى بقيمة 24 ألف ريال، موضحا أنه اضطر لإغلاق المحل.

 

وجعلت تضاريس المحافظة الجبلية الصعبة وطرقها الضيقة، المحلات التجارية عبارة عن دكاكين صغيرة توزعت على الطرق الرئيسية بالمحافظة لعدم توفر مساحات مستوية

مخالفة
فيفاء
محلات تجارية
الاشتراطات البلدية

التعليقات

حسان
حسان عدد التعليقات : 1
منذ يوم
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
المهم
المهم عدد التعليقات : 143
منذ 23 ساعة
تطفيش وتضييق
بوسعد
بوسعد عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
مافكروا فيكم ولافي محلاتكم اهم شي الغرامات
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2910
منذ 14 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله الكثير تضرر من المواطنين وزارة التجارة والبلدية هم السبب في اعطاء الغرامات بدون وجه حق لتطفيش المواطنين اللي اكثرهم أغلق محلاتهم لصعوبة دفع الغرامات التعسفية الى متى ؟؟؟؟؟؟؟
الحكمي
الحكمي عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
بصراحه المخالفات تجعل سوق العمل يخلو من المستثمرين الصغار المبتدئين
dfs
dfs عدد التعليقات : 317
منذ 10 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل ناس بسيطة تترزق وانقطع رزقهم ؟؟!!
مواطن متضرر من القرارات الغشيمه
مواطن متضرر من القرارات الغشيمه عدد التعليقات : 1
منذ دقيقتين
هذا قطع ارزاق الناس مخالفات بدون وجه حق
موظفو اجادة يقول لازم اطلع بمخالفه تحسب له تحصيل عند مديره يعني الزبدة شركة تبي تربح من ظهور الناس اووووقفو العبث

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أحدث التعليقات

مواطن متضرر من القرارات الغشيمه
هذا قطع ارزاق الناس مخالفات بدون وجه حق موظفو اجادة يقول لازم اطلع بمخالفه تحسب له تحصيل عند مديره يعني الزبدة شركة تبي تربح...
انا
اخبر الي يشب على الارض مخالفه ولا بس على الضعوف
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
انا مابعد لقيت الاوله علشان ادور للثانية ياعزيزتي المساء 😂
أبوخالد-أبها.
وتتوالى الأحداث .. لتثيت للقريب والبعيد .. وللعالم اجمع .. أن الإنسان .. هو محور إهتمام قيادة هذه البلاد الطيبه عشت ياوطني .. عزيزا...
ابو محمد 😎 ✍️
التمقنص باالشتاء زين ..

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