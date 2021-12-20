"الحارثي" يعلق على معاقبة الهلال للاعب بيريرا بعد تلفظه على جارديم

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، على قرار مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وموقفها من المحترف البرازيلي ماثيوس بيريرا وتضامنها مع المدرب البرتغالي ليونارد جارديم.
وكتب سلطان الحارثي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "شكراً لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على معاقبة لاعب الفريق البرازيلي بيريرا الذي أخطأ بحق مدربه".
وكانت إدارة الهلال عاقبت اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، على هامش ما بدر منه، في لقاء النصر، بالتدرب الانفرادي، بعد أن تلفظ ضد المدرب البرتغالي، عند استبداله في ديربي الرياض.