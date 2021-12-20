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"الحارثي" يعلق على معاقبة الهلال للاعب بيريرا بعد تلفظه على جارديم

منذ يوم
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"الحارثي" يعلق على معاقبة الهلال للاعب بيريرا بعد تلفظه على جارديم

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، على قرار مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وموقفها من المحترف البرازيلي ماثيوس بيريرا وتضامنها مع المدرب البرتغالي ليونارد جارديم.

وكتب سلطان الحارثي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "شكراً لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على معاقبة لاعب الفريق البرازيلي بيريرا الذي أخطأ بحق مدربه".

وكانت إدارة الهلال عاقبت اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، على هامش ما بدر منه، في لقاء النصر، بالتدرب الانفرادي، بعد أن تلفظ ضد المدرب البرتغالي، عند استبداله في ديربي الرياض.

الهلال
بيريرا
مدرب الفريق

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1441
منذ يوم
اضحكو على الجمهوربهذه الجزائة والله فطعتو راس الحيه ,اهلا بلمسخره على الجمهور............
حسن.علي.شوعي.العسيري.
حسن.علي.شوعي.العسيري. عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ردوا.لنا.ادواردو.وخربين.ونواف.وبيريرا.مااستفاد.منه.النادي.والمدرب.عقيم.وعبدالله.الحمدان.غير.مفيد.للهلال.والظروف.تحيط.بالنادي.

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أحدث التعليقات

faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه

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