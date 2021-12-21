نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أفصح اللغات وأحلاها

منذ يومين
1121
3
زياد بن منصور القرشي
زياد بن منصور القرشي

(صدى):
اللغة هوية ثقافية ورسالة إنسانية لكل أمة من الأمم ، وفكر ناطق ، ولسان قائل ، ووسيلة اتصال مع الأخرين ، ولها قيمة كبرى في حياة الأمم والشعوب ؛ لأنها هي الوسيلة التي تحمل الأفكار وتوصلها للآخرين ، والجانب اللغوي جانب مهم من جوانب الحياة ، وهي تاريخ الأمة يقول الأديب الرافعي رحمه الله: (إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة كيفما قلّبت أمر اللغة - من حيث اتصالها بتاريخ الأمة واتصال الأمة بها - وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول إلا بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها).

واللغة العربية هي معجزة الله الكبرى في الكتاب الخالد القرآن الكريم ، حملت رسالة الإسلام إلى العالم ، فهي لغة الدين والثقافة والحضارة والحاضر والمستقبل ، وأقدم اللغات التي تحتل مكانة عالمية عالية إلى زمننا الحاضر ، وهي أساس لكل لغات العالم ، ولها خصائص كثيرة ومتنوعة ، فهي قوية المباني كثيرة المعاني ، جميلة الألفاظ والتراكيب الرائعة ، والاشتقاق ، والنحو والصرف ، والبلاغة والأدب ، والشعر والنثر ، والبناء والصيغة ، والإيجاز.

وقد أمر الصحابة رضي الله عنهم بتعلمها وبينوا فضلها قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا العربية ؛ فإنها تزيد في المروءة ، وتثبت العقل).

وقال الإمام ابن كثير القرشي رحمه الله عن اللغة العربية: (أفصح اللغات ، وأجلاها ، وأحلاها ، وأعلاها ، وأبينها ، وأوسعها ، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس ، فلهذا أُنزِلَ أشرف الكتب بأشرف اللغات).

ويقول الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله أبيات جميلة عن اللغة العربية:

وسِعتُ كِتابَ اللهِ لَفظًا وغاية وما ضِقْتُ عن آيٍ به وعِظاتِ

فكيف أضِيقُ اليومَ عن وَصفِ آلة وتَنْسِيقِ أسماءٍ لمُخترَعاتِ

أنا البحرُ فِي أحشَائِه الدُرّ كَامِنٌ فهَلْ سَألُوا الغَوّاصَ عن صَدَفاتِي

ولا يوجد لغة في العالم تأتي في مكانتها ، وقد أثرت اللغة العربية في اللغات الأخرى بواسطة الحروف والمفردات ، والمعاني والتراكيب ، والأصوات.

والكلمات العربية كثيرة جداً في اللغات الأخرى كالإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والإنكليزية والفرنسية والفارسية والتركية وغيرها.

واللغة العربية هي هوية الأمة ، وأساس وحدتها ، وأغنى لغات العالم ، وموافقة لمتطلبات العصر الحاضر والمستقبل.

فافتخروا بلغتكم ، واعتزوا بها ، وانشروها في العالم ، وتحدثوا بها ، وحافظوا عليها ؛ فالحفاظ على اللغة مسؤولية الجميع ، فهي مصدر عزنا وقوتنا بعد الإسلام ، حفظ الله لغتنا الجميلة ، لغة القرآن الكريم وأدامها وجعلها عزاً للإسلام والمسلمين.

التعليقات

محمد بوزيان رحماني أبو سليمان الجزائري
محمد بوزيان رحماني أبو سليمان الجزائري عدد التعليقات : 3
منذ يومين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا طيب ( الشيخ الكريم أبا طارق زياد القرشي). لقد أفدت وأصلحت كثيراً من المفاهيم المغلوطة تجاه اللغة العربية
فجزاك الله خير الجزاء على هذا العمل الجليل
في إصالك رسالة مباشرة وواضحة للمستغربين وأعداء لغة القرآن
نصرك الله ياشيخنا نصراً عزيزاً وزادك بسطة في العلم والمال والصحة والعافية
وصل الله وسلم على نبينا محمد
ميكا
ميكا عدد التعليقات : 1
منذ يومين
جزاك الله خيرا
محمد باه
محمد باه عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
جزاك الله خيرا يا شيخ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
خل ابو خرقه وانصاره يعرفون
الوفاء طبعي
والله ما هزم الفتح الا الحكم لكن الله موجود ينتقم لة من الاتحاد نادي الفساد والجاليات
الآسيوية صعبة قوية
والله ولا مئة سنة ليلحقو بالزعيم عملاق آسيا وكبيرها ولهم الضجيج والبكائيات وللزعيم البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية الهلال بطولاتة كؤوس وهم...
الروقي
وشي المخالفه لاتعيدهاوسلام ختام صادرالمركبه وسجن سنه ومن يتوسط فيه اسجنه معه
فايز بن محمد الشهري
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق

أخر الأخبار

خبراء يتوقعون انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان
خبراء يتوقعون انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان
منذ 34 ثانية 1007
بالفيديو.. طبيب سعودي يجري جراحة دقيقة لجنين داخل رحم والدته
بالفيديو.. طبيب سعودي يجري جراحة دقيقة لجنين داخل رحم والدته
منذ 3 دقائق 1086
شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة
شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة
منذ 13 دقيقة 1230
بالفيديو.. النتائج السلبيَّـة المُترتبة على العمل في حال رفض إعطاء إجازة للموظف
بالفيديو.. النتائج السلبيَّـة المُترتبة على العمل في حال رفض إعطاء إجازة للموظف
منذ 18 دقيقة 1252
وفاة مشجع بعد هدف التعادل للأهلي في السوبر الإفريقي
وفاة مشجع بعد هدف التعادل للأهلي في السوبر الإفريقي
منذ 20 دقيقة 1382
مصرف الراجحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
مصرف الراجحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
منذ 29 دقيقة 1269
بالفيديو..استشاري: لسنا متأكدين من فاعلية اللقاح مع "أوميكرون"
بالفيديو..استشاري: لسنا متأكدين من فاعلية اللقاح مع "أوميكرون"
منذ 30 دقيقة 1243
"استشاري": هناك تغيرات مستمرة في تشخيص أمراض الروماتيزم
"استشاري": هناك تغيرات مستمرة في تشخيص أمراض الروماتيزم
منذ 32 دقيقة 1163
اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع
اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع
منذ 43 دقيقة 1284
شاهد..بلدية الشرقية: بدون مقابل مالي يمكم طلب الشتلات
شاهد..بلدية الشرقية: بدون مقابل مالي يمكم طلب الشتلات
منذ 47 دقيقة 1184