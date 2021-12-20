عفاف مصطفى : فنان كوميدي هو سبب إصابتي أثناء تصوير المسلسل

القاهرة (صدى):
أوضحت الفنانة عفاف مصطفى تفاصيل إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلس "فيلا 101"
وأكدت الفنانة عفاف إن الفنان الكوميدي علي الطيب هو السبب في إصابتها حيث اندمج خلال تصوير أحد المشاهد وقام بدفعها على الأرض ما تسبب في إصابتها
وتابعت، كان من المفترض أن يهزني من ذراعي فقط ويكمل في المشهد ولكنه اندمج في المشهد ودفعها بقوة لافته إلى أنه لم يكن يقصد حيث اعتذر لها كثيرا وكاد أن يبكي.
ونشرت عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك"، قائلةً: "اندمج الممثل في الأداء أمامي وزقني دون قصد منه ووقعت على الأرض، وأصيب كتفي وذراعي وإيدي كنت بتألم من إمبارح، كنت يا دوب أول يوم تصوير ليه في مسلسل "فيلا 101"، ضريبة حب المهنة"