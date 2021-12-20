البليهي : الاحتفالية من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شئ مختلف( فيديو)

نواف السالم (صدى):
قال نجم الهلال علي البليهي أن الاحتفالية هي من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شيء مختلف، وذلك بعد المباراة التي جمعت الهلال بالرائد وحقق من خلالها الهلال الفوز بثنائية نظيفة ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف البليهي:" ألف مبروك لجمهورنا اللي قصرنا معهم في الفترة الأخيره، طبقنا كل شيء قاله المدرب حيث كنا مستمتعين بالشوط الأول، ومازال المشوار أمامنا طويل حيث نصحح أخطائنا والقادم أجمل".
وتابع ،" نحن كلاعيبة طلبنا في الملعب أن نهدئ الرتم حيث استخوذنا على الشوط على مجريات الشوط الأول والثاني وبفضل الله حققنا فوزا ثمينا