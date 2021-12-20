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البليهي : الاحتفالية من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شئ مختلف( فيديو)

منذ يوم
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البليهي : الاحتفالية من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شئ مختلف( فيديو)

نواف السالم (صدى):
قال نجم الهلال علي البليهي أن الاحتفالية هي من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شيء مختلف، وذلك بعد المباراة التي جمعت الهلال بالرائد وحقق من خلالها الهلال الفوز بثنائية نظيفة ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف البليهي:" ألف مبروك لجمهورنا اللي قصرنا معهم في الفترة الأخيره، طبقنا كل شيء قاله المدرب حيث كنا مستمتعين بالشوط الأول، ومازال المشوار أمامنا طويل حيث نصحح أخطائنا والقادم أجمل".

وتابع ،" نحن كلاعيبة طلبنا في الملعب أن نهدئ الرتم حيث استخوذنا على الشوط على مجريات الشوط الأول والثاني وبفضل الله حققنا فوزا ثمينا

الهلال
الرائد
فوز الهلال
على البليهي مباراة

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2910
منذ 17 ساعة
من باب التنويع والله من داري وين الله حاطك بالله هذي احتفالية تحط ..بوجهك لكن مااقول الله يرحم الأمير فيصل بن فهد لو كان عايش ماكان شفنا مثل هذي التصرفات اللي تدل على حماقة صاحبها
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15225
منذ 16 ساعة
إسمها رياضة،،ياكابتن

ويجب أن يكتسب النشئ والجيل، سلوك جميل،وليس رفع ..بمحاذاة الوجه..
ابوسليمان
ابوسليمان عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
جمهور الجاليات هذي ثقافتهم وغير غريبه كسروا باصات ناديهم ورفعوا كرت احمر على رئيسهم تاريخهم زباله فالاخلاق الرياضيه
زعيم اااسيا
وين بيتروس من تعمد اصابة الفرج وين حمد الله يعتدي على الحكم وين مرابط يضرب حارس الرائد ولقطة سالم الدوسري كانت مثل لقطة بتروس...
القرموش
ليس غريبا
ابوسليمان
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام
ابو صالح الرياض
الوطن خط احمر ثم الدين

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