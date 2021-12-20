تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد مغادرتها المستشفى 

القاهرة (صدى):
كشف شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي، عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لشقيقته بعد إجراء عملية استئصال ورم خبيث فى منطقتى الصدر وتحت الإبط.
وقال شقيق سمية الألفي، إن الفنانة عادت إلى المنزل اليوم بعدما مكثت فى المستشفى بضعة أيام أجرت فيها عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث، موضحا أنها بحالة صحية جيدة.
ولفت إلى أن الأطباء المعالجون الذين أجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وننتظر نتيجتها.
وكانت سمية الألفي غادرت المستشفى التي كانت تمكث بها بعد إجراء عملية استئصال ورم خبيث.