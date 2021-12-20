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تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد مغادرتها المستشفى 

منذ 8 ساعات
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تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد مغادرتها المستشفى 

القاهرة (صدى):
كشف شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي، عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لشقيقته بعد إجراء عملية استئصال ورم خبيث فى منطقتى الصدر وتحت الإبط.

وقال شقيق سمية الألفي، إن الفنانة عادت إلى المنزل اليوم بعدما مكثت فى المستشفى بضعة أيام أجرت فيها عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث، موضحا أنها بحالة صحية جيدة.

ولفت إلى أن الأطباء المعالجون الذين أجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وننتظر نتيجتها.

 

وكانت سمية الألفي غادرت المستشفى التي كانت تمكث بها بعد إجراء عملية استئصال ورم خبيث.

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منزل
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ورم خبيث
سمية الألفي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ 34 دقيقة
سلامات

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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