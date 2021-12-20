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سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار

منذ 48 دقيقة
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سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار

الرياض (صدى):
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ إعصار "راي" الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه ".

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83824
منذ 15 دقيقة
الله المستعان

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مسافات
والله انك انت من يحتاج الى مراجعة نفسك وليس الناس فانت لاتستمتع الا بالفتة وبث العداوات والتعصب

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