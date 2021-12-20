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فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين

منذ 7 ساعات
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فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين

القاهرة (صدى):
تحدث الفنان شادي شامل عن خلافه مع الشاعر تامر حسين بسبب إحدى الأغاني، قائلا: "لن أقول عن أزمتي مع تامر حسين غير الله يسامحه وأنا أخدت حقي، وسأختصمه يوم القيامة أمام الله".

وأوضح بخصوص تغير ملامحه عن تلك التي ظهر بها في مسلسل "العندليب"، بأن الفنان من الضروري ان يغير في شكله بشكل مستمر لافتا إلى أن طبيعة سفره الدائم للخارج غيروا فيه كثيرا.

يُذكر أن شادي شامل عرفه الجمهور العربي من خلال مشاركته في برنامج المسابقات "العندليب" عام 2006، الذي حصل فيه على المركز الأول للشبه الكبير بينه وبين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مما أهّله لبطولة مسلسل "العندليب" الذي يحكي قصة حياة حليم

خلاف
عبد الحليم حافظ
الفنان شادي شامل
الشاعر تامر حسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56185
منذ 46 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

1234
ضحكني ذا بعد انكساره في قضية النقاز ولونفتك من المرضانين حقين النيفيا اقصد السنافرههههههههههههههههههههههه عارف الكل عارف
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه روقان
ابو عمار
مبروك مقدما
ابو عمار
توطين الابل يعني حجزها في اماكن محدده ولا تترك سائبه بلا راعي

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