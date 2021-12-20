فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين

القاهرة (صدى):
تحدث الفنان شادي شامل عن خلافه مع الشاعر تامر حسين بسبب إحدى الأغاني، قائلا: "لن أقول عن أزمتي مع تامر حسين غير الله يسامحه وأنا أخدت حقي، وسأختصمه يوم القيامة أمام الله".
وأوضح بخصوص تغير ملامحه عن تلك التي ظهر بها في مسلسل "العندليب"، بأن الفنان من الضروري ان يغير في شكله بشكل مستمر لافتا إلى أن طبيعة سفره الدائم للخارج غيروا فيه كثيرا.
يُذكر أن شادي شامل عرفه الجمهور العربي من خلال مشاركته في برنامج المسابقات "العندليب" عام 2006، الذي حصل فيه على المركز الأول للشبه الكبير بينه وبين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مما أهّله لبطولة مسلسل "العندليب" الذي يحكي قصة حياة حليم