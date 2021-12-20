التحالف : نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

فهمي محمد (صدى):
طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من العاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء الدولي حالاً.
كما طالب التحالف، مساء اليوم، من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً، لافتا إلى أنه أسقط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني.
ووجه التحالف ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، وذلك استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.
وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اتخاذه لإجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً.