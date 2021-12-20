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التحالف : نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

منذ ساعة
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التحالف : نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

فهمي محمد (صدى):

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من العاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء الدولي حالاً.

كما طالب التحالف، مساء اليوم، من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً، لافتا إلى أنه أسقط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني.

ووجه التحالف ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، وذلك استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اتخاذه لإجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً.

صنعاء
اليمن
مطار
التحالف
مطار صنعاء

التعليقات

الروقي
الروقي عدد التعليقات : 17
منذ ساعة
كفوهذاالمفروض من بدري ودقومناالحديده بعد
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 775
منذ ساعة
زادكم الله ثباتا على اذناب المجوس
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 775
منذ ساعة
زادكم الله ثباتا على اذناب المجوس

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والله انك انت من يحتاج الى مراجعة نفسك وليس الناس فانت لاتستمتع الا بالفتة وبث العداوات والتعصب

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