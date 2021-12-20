بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للطرف الآخر في حادث الراحل "الشمري"

الرياض (صدى):
كشف شقيق الطرف الآخر يوسف العنزي، في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لشقيقه وأسرته.
وقال شقيق يوسف العنزي، خلال حوار ببرنامج يا هلا، إن حالة شقيقه يوسف مستقرة الآن، ومتواجد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وأشار:"أجريت لشقيقي عدة عمليات جراحية، وسيتم استكمال الباقي خلال الأيام المقبلة"، موضحا أن إصابة شقيقه يوسف قوية في اليد اليسرى، وستجرى لها فحوصات طبية جديدة غدًا.
وأوضح أن زوجة شقيقه ستخضغ لعملية جراحية غدًا، وطفلته جنى ستجرى لها عملية في الفك العلوي والرقبة، لافتا إلى أن زوجة شقيقه وطفلته الآخرى جنى وضعهم مستقر الآن في المستشفى