نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للطرف الآخر في حادث الراحل "الشمري"

منذ ساعة
12296
1
بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للطرف الآخر في حادث الراحل "الشمري"

الرياض (صدى):
كشف شقيق الطرف الآخر يوسف العنزي، في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لشقيقه وأسرته.

وقال شقيق يوسف العنزي، خلال حوار ببرنامج يا هلا، إن حالة شقيقه يوسف مستقرة الآن، ومتواجد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وأشار:"أجريت لشقيقي عدة عمليات جراحية، وسيتم استكمال الباقي خلال الأيام المقبلة"، موضحا أن إصابة شقيقه يوسف قوية في اليد اليسرى، وستجرى لها فحوصات طبية جديدة غدًا.

وأوضح أن زوجة شقيقه ستخضغ لعملية جراحية غدًا، وطفلته جنى ستجرى لها عملية في الفك العلوي والرقبة، لافتا إلى أن زوجة شقيقه وطفلته الآخرى جنى وضعهم مستقر الآن في المستشفى

حادث
إصابة
وفاة
محمد الشمري
يوسف العنزي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83824
منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحم الميت ويشفي المصابين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يخارجنا
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم الميت ويشفي المصابين
عندما يغيب المساء
الله المستعان
مسافات
والله انك انت من يحتاج الى مراجعة نفسك وليس الناس فانت لاتستمتع الا بالفتة وبث العداوات والتعصب

أخر الأخبار

فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين
فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين
منذ دقيقتين 50
التحالف: عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء
التحالف: عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء
منذ 9 دقائق 1062
عفاف مصطفى : فنان كوميدي هو سبب إصابتي أثناء تصوير المسلسل
عفاف مصطفى : فنان كوميدي هو سبب إصابتي أثناء تصوير المسلسل
منذ 13 دقيقة 142
الفراج: الرياضة جميلة لكن يشوهها النفسيات
الفراج: الرياضة جميلة لكن يشوهها النفسيات
منذ 18 دقيقة 1169
البليهي : الاحتفالية من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شئ مختلف( فيديو)
البليهي : الاحتفالية من باب التنويع والمباراة القادمة هناك شئ مختلف( فيديو)
منذ 32 دقيقة 1311
"أبوبكر" يخضع لكشف طبي غدًا
"أبوبكر" يخضع لكشف طبي غدًا
منذ 41 دقيقة 1307
تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد مغادرتها المستشفى 
تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد مغادرتها المستشفى 
منذ 44 دقيقة 318
بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين تجاريين في جدة
بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص سرقوا محلين تجاريين في جدة
منذ 47 دقيقة 1233
سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار
سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار
منذ 48 دقيقة 1141
رفض احتجاج الهلال ضد "النقاز"
رفض احتجاج الهلال ضد "النقاز"
منذ 59 دقيقة 1574