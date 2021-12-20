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الهلال يحسم صفقة محلية كبرى خلال الميركاتو الشتوي

منذ 18 ساعة
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الهلال يحسم صفقة محلية كبرى خلال الميركاتو الشتوي

طلال الغامدي (صدى):
تشير مصادر إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يقترب من حسم صفقة محلية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

حيث ألمح الإعلامي الرياضي حسون البقعاوي،من خلال صفحته على تويتر إلى تعاقد الهلال، مع محمد الكويكبي حيث نشر صورته بقميص نادي الاتفاق الثاني معلقا :"اللون الأحمر لا يليق بك، لا يليق بك إلا اللون الذي تحبه"، مع وضع قلب أزرق".

والجدير بالذكر أن الهلال يبحث عن لاعب محلي يجيد في الجناح، حيث أعلن في وقت سابق، التعاقد مع عبدالرحمن غريب من الأهلي، وساحر الاتحاد فهد المولد، بينما افادت اخر التقارير عن رفض الأهلي التخلي عن غريب، مع احتمالية انتقال المولد، إلى النصر، في حال لم يجدد مع الاتحاد

النصر
الهلال
صفقة
الأعلى
الميركاتو الشتوي

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 948
منذ ساعة
بالتوفيق لزعيم اسيا العالمي
الموسى
الموسى عدد التعليقات : 2
منذ 20 دقيقة
اسال الله التوفيق للهلال العالمي فوق كل ارض وتحت كل سماء وان شاءالله مزيدا من البطولات

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
الموسى
اسال الله التوفيق للهلال العالمي فوق كل ارض وتحت كل سماء وان شاءالله مزيدا من البطولات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الوفاء طبعي
كجمغلو كذاب ومنافق ويش سوا فيك الزعيم داعس خشتك وكاتم بلفك يا ورع،، سمعني صياحك يا وضيع
kkkk
بالتوفيق لزعيم اسيا العالمي

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