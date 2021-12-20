إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها في فيفاء "فيديو"

جازان (صدى):
أدى تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية بمحافظة فيفاء إلى إغلاق 40% من محلات التموينات الغذائية ومعظم الورش ومختلف الأنشطة التجارية الأخرى.
وتسبب إيقاع العديد من الغرامات الكبيرة على المنشآت الصغيرة بالمحافظة في خروج المستثمرين من السوق مما ضاعف معاناة المواطنين.
وقال أحد أصحاب المحال المتضررين حسن الفيفي في لقاء مع قناة الإخبارية، إنه وقع عليه مخالفة 5 آلاف ريال ثم بعد 4 أيام وقعت عليه مخالفة أخرى بقيمة 24 ألف ريال، موضحا أنه اضطر لإغلاق المحل.
وجعلت تضاريس المحافظة الجبلية الصعبة وطرقها الضيقة، المحلات التجارية عبارة عن دكاكين صغيرة توزعت على الطرق الرئيسية بالمحافظة لعدم توفر مساحات مستوية