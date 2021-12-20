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إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها في فيفاء "فيديو"

منذ ساعة
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إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها في فيفاء "فيديو"

جازان (صدى):
أدى تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية بمحافظة فيفاء إلى إغلاق 40% من محلات التموينات الغذائية ومعظم الورش ومختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

وتسبب إيقاع العديد من الغرامات الكبيرة على المنشآت الصغيرة بالمحافظة في خروج المستثمرين من السوق مما ضاعف معاناة المواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال المتضررين حسن الفيفي في لقاء مع قناة الإخبارية، إنه وقع عليه مخالفة 5 آلاف ريال ثم بعد 4 أيام وقعت عليه مخالفة أخرى بقيمة 24 ألف ريال، موضحا أنه اضطر لإغلاق المحل.

 

وجعلت تضاريس المحافظة الجبلية الصعبة وطرقها الضيقة، المحلات التجارية عبارة عن دكاكين صغيرة توزعت على الطرق الرئيسية بالمحافظة لعدم توفر مساحات مستوية

مخالفة
فيفاء
محلات تجارية
الاشتراطات البلدية

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1597
منذ 46 دقيقة
رؤية ٢٠٣٠ التي اغرقت الناس بالديون..
حسان
حسان عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ياسقى
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..

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