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بالفيديو .. مواطن يروي قصة تورطه في نقل أحد المخالفين

منذ 14 ساعة
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بالفيديو .. مواطن يروي قصة تورطه في نقل أحد المخالفين

الرياض (صدى):
روى مواطن يدعى "عبدالله" قصة تورطه في نقل أحد المخالفين، مضيفا أنه شعر بالندم لكونه ارتكب هذه المخالفة.

وذكر أنه كان متجها بسيارته من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وتوقف لتزويد سيارته بالوقود وصادف حينها أحد المخالفين.

وأضاف أن المخالف عرض عليه مبلغ مالي مغري لكي ينقله في طريقه، لافتا إلى أنه وافق في النهاية لكن دوريات الأمن أوقفته وأدركت أنه نقل أحد المخالفين.

وأشار إلى أن هذا التصرف تسبب له في عدة مشاكل ، داعيًا الجميع إلى عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه، ما ضرورة التحقق من هوية أي شخص في حال الرغبة في نقلهم بالسيارة.

 

مخالفة
الرياض
مكة المكرمة
دوريات الأمن
الندم السيارة

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 614
منذ ساعة
والله ماندم ولا شي.
والله اعلم بما في القلوب.
لو ما امسكته الدرويه كان مستمر في هذا العمل، والله اعلم.

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الى جهنم هو واشكاله وقيادات ايران كلها يارب
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مسافات
والله لا انت ولا غيرك أيها الروسي تقرر متى يتوفى فذلك بيد الله وحده
مسافات
عقد البرنامج حوله الى مهرج يقول أي شيء
مسافات
والله ما احد الزمك فيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة كجهة رسمية تباشر هذه العملية

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