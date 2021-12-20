بالفيديو .. مواطن يروي قصة تورطه في نقل أحد المخالفين

الرياض (صدى):
روى مواطن يدعى "عبدالله" قصة تورطه في نقل أحد المخالفين، مضيفا أنه شعر بالندم لكونه ارتكب هذه المخالفة.
وذكر أنه كان متجها بسيارته من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وتوقف لتزويد سيارته بالوقود وصادف حينها أحد المخالفين.
وأضاف أن المخالف عرض عليه مبلغ مالي مغري لكي ينقله في طريقه، لافتا إلى أنه وافق في النهاية لكن دوريات الأمن أوقفته وأدركت أنه نقل أحد المخالفين.
وأشار إلى أن هذا التصرف تسبب له في عدة مشاكل ، داعيًا الجميع إلى عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه، ما ضرورة التحقق من هوية أي شخص في حال الرغبة في نقلهم بالسيارة.