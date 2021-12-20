جستنيه يكشف ما تحتاجه الكرة السعودية بعد فوز الاتحاد بثلاثية 

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل إلى دور ربع النهائي.
وقال عدنان جستنيه:"ألف مبروك فوز مستحق وبجدارة للاتحاد وتأهله لدور الثمانية، وفق حكم اللقاء خالد الصلوي الذي كان أحد نجوم المباراة بمتابعته ولياقته وجديته وقوة شخصيته وصافرته العادلة مثل هذا الحكم الدولي تحتاجه كرتنا السعودية".
وكان اللاعب مراد باتنا أحرز الهدف الأول والثاني للفتح في الدقيقتين (16-22) بينما سجل هدفين لصالح الاتحاد اللاعب رومارينهو في الدقيقتين (37-74)، وأضاف الهدف الثالث للاتحاد اللاعب برونو هنريكي في الدقيقة (90+2).