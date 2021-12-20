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"الانضباط" تستدعي "النقاز" للتحقيق

منذ ساعتين
2018
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"الانضباط" تستدعي "النقاز" للتحقيق

نواف السالم (صدى):
استدعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ظهر اليوم لاعب الأهلي حمدي النقاز على خلفية احتجاج نادي الهلال على نظامية مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت الأهلي مع الهلال.

واستدعت اللجنة اللاعب من أجل التحقيق معه فيما يتعلق بنظامية مشاركته في المباراة التي جمعت الأهلي مع الهلال في أكتوبر الماضي، وفقا لـ"عكاظ".

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة الانضباط
الأهلي
نادي الهلال
نادي الأهلي
اتحاد كرة القدم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
حمدي النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16333
منذ ساعة
‏‎‎ماراح تتطور رياضتنا وشلة الاعراب من تديرها خلف الكواليس مو من المعقول يشوفون الاهلي أخطأ والاتحاد السعودي ونظام Tms وافق على انتقاله بس لازالت حرقة الثلاثية والعويس تدوي قلوبهم دوياً👍👌

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ياسقى
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..

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