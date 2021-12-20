"الانضباط" تستدعي "النقاز" للتحقيق

نواف السالم (صدى):
استدعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ظهر اليوم لاعب الأهلي حمدي النقاز على خلفية احتجاج نادي الهلال على نظامية مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت الأهلي مع الهلال.
واستدعت اللجنة اللاعب من أجل التحقيق معه فيما يتعلق بنظامية مشاركته في المباراة التي جمعت الأهلي مع الهلال في أكتوبر الماضي، وفقا لـ"عكاظ".
الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.