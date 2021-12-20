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القبض على مقيم لإيوائه 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان

منذ ساعتين
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القبض على مقيم لإيوائه 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة بيش من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود، منهم (6) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن آواهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15212
منذ 56 دقيقة
خبر ممتاز،،

ونشكر العيون الساهرة لتكثيف جهودهم على من يقوموا بإيواء المجهولين والمخالفين..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ياسقى
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..

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