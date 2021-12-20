شاهد.. لحظة إعلان "أدهم نابلسي" إعتزاله الغناء مصرحا بالسبب( فيديو)

عمان (صدى):
أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء،مصرحا بالسبب من خلال فيديو نشره على حسابه في فيسبوك.
وقال النابلسي من خلال الفيديو : " أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".
وأضاف: " ليست المشكلة ان يكون لدينا أهداف ولكن لابد أن يكون الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة"