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محترف استرالي يغادر من فريقه بعد دعمه للهلال

منذ ساعتين
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محترف استرالي يغادر من فريقه بعد دعمه للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر صحفية أجنبية عن احتمالية مغادرة العالمي ميلوس ديجينيك، محترف الهلال السابق من ناديه ريد ستار خلال ميركاتو الشتاء.

وقالت وسائل الإعلام الصربية أن هناك حالة من الغضب ضد اللاعب بعد تغريدته الأخيرة التي أظهر فيها حبه وعشقه للهلال، في وقت ابتعاد ناديه عن صدارة الدوري لصالح غريمه بارتيزان بفارق 5 نقاط.

ونشر ديجينيك تغريدة عبر صفحته على تويتر يقول من خلالها : "سأدعو الهلال دائمًا بيتي. واصل القتال وستكون بطلاً" َ، وذلك لدعم الفريق بعد الخسارة التي تكبدها أمام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في دوري المحترفين.

الهلال
مغادرة
ريد ستار
ميلوس ديجينيك
ميركاتو الشتوي

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3403
منذ 21 دقيقة
سؤال من هو الفريق الذي بطولاتة خرق وقراطيس مثل خرقة (تاليسكا) وخرقة (الصرامي)؟؟؟ ومن هو الفريق الآخر الذي حقق دوري ابطال آسيا وأصبحت البطولة الآسيوية الثامنة في مسيرتة؟؟؟ اللي يعرف الجواب من جمهور اللي بالي بالك لة جائزة يتصور سيلفي مع المجسم اللي أمام نادي الهلال لكأس دوري ابطال آسيا

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أحدث التعليقات

محمد أبو حمزة
الله يطول بأعمارهن على طاعته ويبارك لهن
محمد أبو حمزة
الله يطول بأعمارهن على طاعته ويبارك لهن
ابو عمير
حكم فاشل عليه ان يعتزل
سارة
يستاهل العنزي الله يبارك له فيمارزقة رب العالمين ويرزق كل محتاج ومكروب من واسع فضله.
ممدوح العنزي
قدمت شكاوى عليهم كلها تنتهي ب مراجعة دورية

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