محترف استرالي يغادر من فريقه بعد دعمه للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر صحفية أجنبية عن احتمالية مغادرة العالمي ميلوس ديجينيك، محترف الهلال السابق من ناديه ريد ستار خلال ميركاتو الشتاء.
وقالت وسائل الإعلام الصربية أن هناك حالة من الغضب ضد اللاعب بعد تغريدته الأخيرة التي أظهر فيها حبه وعشقه للهلال، في وقت ابتعاد ناديه عن صدارة الدوري لصالح غريمه بارتيزان بفارق 5 نقاط.
ونشر ديجينيك تغريدة عبر صفحته على تويتر يقول من خلالها : "سأدعو الهلال دائمًا بيتي. واصل القتال وستكون بطلاً" َ، وذلك لدعم الفريق بعد الخسارة التي تكبدها أمام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في دوري المحترفين.