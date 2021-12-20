"عالم فيروسات" يوضح المدة التي تحدث فيها الوفاة بعد الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
كشف عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين،عن المدة المتوقع حدوث الوفاة فيها بعد الإصابة"بكوفيد-19"، مؤكدا بأنها تحدث بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة بالمرض.
وأشار من خلال موقع "Ura.ru": إلى أن الشخص بعدما يصيب بكورونا فيمكن أن يتوفى بعد مضي 3-4 أسابيع على إصابته"، مطالبا العالم بعدم توقع ارتفاع عدد الوفيات بسبب متحور "أوميكرون"، أو مسار شديد وحاد للمرض بسببه.
وقال : " هذا المرض ليس له سمات مميزة واضحة فهو يشبه الزكام، وتشير جميع المعلومات عنه بمساره الخفيف، بينما تتحدث جميعها بشكل أساسي عن الشباب المصابين في جنوب إفريقيا