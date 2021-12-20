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"عالم فيروسات" يوضح المدة التي تحدث فيها الوفاة بعد الإصابة بكورونا

منذ 16 ساعة
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"عالم فيروسات" يوضح المدة التي تحدث فيها الوفاة بعد الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
كشف عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين،عن المدة المتوقع حدوث الوفاة فيها بعد الإصابة"بكوفيد-19"، مؤكدا بأنها تحدث بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة بالمرض.

وأشار من خلال موقع "Ura.ru": إلى أن الشخص بعدما يصيب بكورونا فيمكن أن يتوفى بعد مضي 3-4 أسابيع على إصابته"، مطالبا العالم بعدم توقع ارتفاع عدد الوفيات بسبب متحور "أوميكرون"، أو مسار شديد وحاد للمرض بسببه.

وقال : " هذا المرض ليس له سمات مميزة واضحة فهو يشبه الزكام، وتشير جميع المعلومات عنه بمساره الخفيف، بينما تتحدث جميعها بشكل أساسي عن الشباب المصابين في جنوب إفريقيا

وفاة
وفيات
فيروس كورنا
متحور اوميكرون
المدة المحددة

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 779
منذ 4 دقائق
والله لا انت ولا غيرك أيها الروسي تقرر متى يتوفى فذلك بيد الله وحده

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الى جهنم هو واشكاله وقيادات ايران كلها يارب
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مسافات
والله لا انت ولا غيرك أيها الروسي تقرر متى يتوفى فذلك بيد الله وحده
مسافات
عقد البرنامج حوله الى مهرج يقول أي شيء
مسافات
والله ما احد الزمك فيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة كجهة رسمية تباشر هذه العملية

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