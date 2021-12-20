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جاء يكحلها عماها
منذ 9 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15213
منذ 21 دقيقة
قصه وقصيده.. (يا ليتنا من حجنا سالمينا = كان الذنوب اللي علينا خفيفات)
الســـلام عليكــم ..
أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير
القصيـده تحكي لنا موقف حصل للشاعر بصري الوضيحي الشمري وهو رجل مسن ( شايب)
كان بصـري من أجمل الرجال في صباه فاوغل في هواء البنـات ومضى به
قطار العمر ولم يحج ويومن كبــر الرجال خذوه عيـاله للحج واثناء الطواف ويومن جاء يحب الحجر الاسود
إلا بخد بنت ٍ فيها الجمال اوصاااااف اقرب له من الحجر فقبل وجنتها ،فقالت له البنت حج حج ياشايب .... وحاول ولده أنه يرقع الموضوع قال هذا شايب تايه (مهذري) ...فخجل الوضيحي وقال يابعد حيي زلقت الحبة ابيها بالحجر وصارت فيك ... وعــاد اللي حوله صاحو به ..:
تاه العود !!
تاه العود !!
تايه يالعود تايه ..
فقــال : التايه اللي حججني وهو يعرف أن غبار السنين مامحا خضـار قلبي ،
بعد هالحادثه قال متـذكر ..::
التايـه اللـي جــاب ..بـصـري يقـنـه
جدد جروح .. العود و العـود قاضـي
جيـنـا نـحـب ..ونطـلـب الله.. جـنـه
جنة نعيمٍ .. يوم يبس .. اللحاظـي
ياليت ..كانت حبتـي .. فـي معنـه
يوم العيـون عـن الخوامـل غواضـي
يامـن يعاونـي ..علـى وصــف كـنـه
اشقح ..شقاح ..ولاهقٍ ٍ بالبياضي
لا ريحـتـه .قـشـرا ولا هي..مصـنـه
ريح النفل بمطمطمات .. الفياضي
ونـهـود.. للـثـوب الحـمـر شولعـنـه
حمرٍ ثمرهـنٍ واقفـاتٍٍ.. غضاضـي
و الخـد .. ذابـوح ..القـلـوب المـرنـه
بـراق مـزنٍ لاعــج الـلـون ..يـاضـي
ياليت .. لو سني على وقم سنـه
بايـام مـا بينـي .. وبينـه .. بغاضـي
ايام جلـد.. الذيـب عنـدي .. محنـه
نصبح وزرق الريش لهـن انتفاضـي
وا جـرح قلبـي جــرح وادٍ .. وطـنـه
غـر المـزون اللـي وطـنـه وفـاضـي
والبيـض قبلـي محسـنٍٍ.. عذبنـه
ونمرٍٍ على وضحا جرا له عراضـي
والبيض .. كم مـن واحـدٍٍ يبسنـه
يبست شماليل العذوق النفاضـي
عـزي . لمـن غـر ..الثنـايـا .. كـونـه
واركـن علـى كبـده كوايٍـا اعراضـي
شوفي بعينـي و الخـدم .. يركبنـه
بنـت الشيـوخ مخدميـن الحياضـي
على اشقحٍٍ من زمل ابوها مظنه
ركبت عليـه اتشنطـحٍٍ باعتراضـي
بمشجرٍٍ من سـوق هجـرٍ ..مغنـه
علـى خياطـه نـاب الارداف راضــي
وين انت يالمشفٍي على طردهنـه
انا طويـت ارشـاي واقفيـت قاضـي
أحــدٍ يطـيـح بـنـار وأحـــدٍ ..بـجـنـه
وترى الحظيظ اللي له الرب راضي
ويقال ان بصري يومن رجع لأهله انشـدوه جماعته وشلون الحج معك يا بصري..!!
فقال مقولته المشهوره:
ياليتـنـا مــن حجـنـا .. سالميـنـا
كان الذنوب اللي علينا خفيفـات
رحنـا نبـي نخفـف ذنــوبٍ عليـنـا
وجينا وعلينا كثرها عشر ..مرات
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ياسقى
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..
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