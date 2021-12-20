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الروقان قبل الدوام

منذ 6 ساعات
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1

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 786
منذ ساعة
صياعة وقلة ادب وحياء

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ياسقى
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..

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