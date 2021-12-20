وفاة "سعد الوليد" نجم نادي الجهراء الكويتي نتيجة إبرة أصابته بالشلل

نواف السالم (صدى):
توفي لاعب نادي الجهراء الكويتي سعد الوليد اليوم الاثنين، وذلك بعد صراع مع المرض بدأ في يناير عام 2019.
ونعى نادي الجهراء الكويتي لاعبه الدولي سعد الوليد والذي كان يعاني من ”ديسك“ في رقبته، إثر تلقيه إبرة تسببت في إصابته بالشلل، وأفقدته الحركة تماما، حيث تم انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى الكويت لاستكمال علاجه، حيث تم إعلان وفاته اليوم الإثنين.
ونشر الصحفي الكويتي مرزوق العجمي عبر تغريدة له :"خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة لاعب الأزرق تحت 23 السابق ونادي الجهراء سعد_الوليد، الذي توفي اليوم، نسأل المولى العلي القدير الجنة للفقيد ولذويه الصبر والسلوان،إنا لله وإنا إليه راجعون"
وغرد أحمد السلامي ناعيا سعد الوليد :"فقدنا اليوم لاعب مميز وانسان خلوق بوفاة سعد الوليد، ما عرفنا عنه إلا كل خير ولم نسمع عنه إلا كل ما يسر ولا يضر، اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة، ويصبر اهله واحبابه على فراقه"