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ميليشيا الحوثي تحشد مقاتلين جدد من المدارس والنوادي

منذ ساعتين
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ميليشيا الحوثي تحشد مقاتلين جدد من المدارس والنوادي

فهمي محمد (صدى):
كشفت تقارير أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحاول استقطاب طلاب المدارس في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وذكرت التقارير أن الميليشيات الحوثية نفذت جولات على مدارس أمانة العاصمة صنعاء للأسبوع الثاني على التوالي تحت مسميات عدة، منها "الذكرى السنوية للشهيد"، وفقًا لقناة " العربية ".

ويأتي ذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والدفع بهم إلى الجبهات وتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها الميليشيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وألزمت الميليشيا، امدارس أمانة العاصمة الحكومية والأهلية بتنظيم فعاليات ثقافية وخطابية بحضور جميع الكوادر التعليمية، وتتضمن الفعاليات خطابات تحريضية للطلاب على القتال والعنف.

امتدت المحاولات إلى وزارة الشباب والرياضة التي تجهّز هي الأخرى ما يسمى ملتقى شبابيا، يهدف إلى حشد الشباب ودفعهم إلى الجبهات.

وذكرت مصادر أنن الملتقى يتضمن ظاهريا أنشطة ثقافية واجتماعية وتنموية، وتوزيع كتب ومنشورات طائفية على أكثر من 49 مكتبة و250 مقرا وناديا ومنشأة تعليمية ورياضية.

صنعاء
اليمن
الحوثي
ميليشيا الحوثي
مقاتلين

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 784
منذ ساعة
المفروض ان قوات التحالف تستهدف مثل الحشود
التي بالصورة وتحصدهم

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أحدث التعليقات

السيف
😂😂مافي مشكلة باوزير على الله بس
راشد حامد النعيمي
الله يطول بعمرهم ويحفظ شيوخنا في ملكت ال جميع
واحد
اي لكن لو يروح للهلال تصفقون وتهللون والحارس الأول وكل الي تقولون عليه الحين ماينقال شبعنا كلام ياالطواقي هيا اقفلوا افواهكم بس
المهم
كل شي يعجبه
صالح على ونيان الحجي
أشهد بالله انهن بنات رجال وخوات رجال الله يطول باعمارهن ويلبسه الصحه والعافية ويدوم عزهن

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