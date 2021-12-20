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بالفيديو.. الكاملي: ماذا فعل بيريرا صاحب الـ 200 مليون للهلال حتى الآن؟

منذ 59 دقيقة
1714
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بالفيديو.. الكاملي: ماذا فعل بيريرا صاحب الـ 200 مليون للهلال حتى الآن؟

ماجد محمد (صدى):
وجه الناقد الرياضي عمر الكاملي، انتقادات إلى البرازيلي بيريرا، متسائلًا ماذا فعل صاحب الـ 200 مليون ريال حتى الآن مع الهلال؟

وقال عمر الكاملي، أن "الهلال لديه مشكلة عويضة اسمها جارديم فهو لم يقد الهلال لشكله بمستواه المأمول وفاز بكأس آسيا عن طريق اجتهادات اللاعبين أما جارديم في كل المباريات كان سيئ وهناك تخبط"، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأضاف الكاملي، أن حتى على مستوى دكة البدلاء كان هناك امتعاضًا وأفضل لاعب هو كاريلو وفييتو، متابعًا" بيريرا صاحب الـ 200 مليون ماذا قدم للهلال حتى الآن، مؤكدًا أن هناك إشكاليات كبيرة أمام هذا المدرب والخسارة قد تعجل برحيله.

 

الهلال
دوري المحترفين
بيريرا
جارديم
عمر الكاملي

التعليقات

رشحني وشرشحني
رشحني وشرشحني عدد التعليقات : 3399
منذ 40 دقيقة
نعم صحيح لكن أهم شي آسيا وحققنا الثامنة وان شاء الله تصلح أمور الفريق ويتعدل الوضع لان جمهور الزعيم لا ترضية خرقة لا يرضى الا بالذهب

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أحدث التعليقات

رااايق
*** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
جاسم
اللهم لك الحمد على نعمة العقل اللهم امين
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
كلام العقل
خذوه محل حمدالله
خبير زمانه
الابل مبالغ باسعارها للاسف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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