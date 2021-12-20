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انعاش وانقاذ قرد من الموت
منذ 9 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15213
منذ 17 دقيقة
حدَّث صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، وكانوا - رضي الله عنهم - أشد الناس حرصًا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، لكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. سألوا النبي - عليه الصلاة والسلام - قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كلِّ ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ»؛
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههه العامل مقرود،،والسواق مطفوق بيدخل فالجدار..
حسان
استثمروا خارج البلد خلاص ماعاد فيه رزق بالبلد خلوا سوقهم لهم يفرحوا فيه
واضح ***وصريح
ياسفى الله ذيك الأيم،،أيام الستر والإحتشام..
واضح ***وصريح
حدَّث صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، وكانوا - رضي الله عنهم - أشد الناس حرصًا على العلم، لا من أجل أن يعلموا...
ابومحمد2
يغادر بعد دعمه للهلال ؟؟!! فقط لأنه يدعم الهلال غادر فريقه ! بعدين اين المصادر الصحفية
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