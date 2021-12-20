أخصائية تخسر التحدي مع مريضها أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"

الرياض (صدى):
أجرت أخصاىية تحدي بالكلمات مع مريضها الذي تقوم بتدريبه على النطق والتخاطب أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"، وتمكن من الفوز عليها.
وقالت منى فالودة أخصائية أول نطق وتخاطب أن المريض أصيب بجلطة دماغية مؤخرا أثرت على النطق واللغة وأصبح يشكو من الحبسة الكلامية مما أثر ذلك على الاستيعاب والفهم واللغة التعبيرية مثل تكوين الجمل والطلاقة في الكلام ووضوح الكلام لديه.
وأضافت الأخصائية "تم استقباله في مدينة فهد الطبية وأجرينا جلسات عن بعد بسبب سكنه خارج الرياض وتحسن خلال خمسة جلسات وأصبح لديه طلاقة في الكلام .