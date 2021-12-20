نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أخصائية تخسر التحدي مع مريضها أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"

منذ 52 دقيقة
1670
2
أخصائية تخسر التحدي مع مريضها أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"

الرياض (صدى):
أجرت أخصاىية تحدي بالكلمات مع مريضها الذي تقوم بتدريبه على النطق والتخاطب أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"، وتمكن من الفوز عليها.

‏وقالت منى فالودة أخصائية أول نطق وتخاطب أن المريض أصيب بجلطة دماغية مؤخرا أثرت على النطق واللغة وأصبح يشكو من الحبسة الكلامية مما أثر ذلك على الاستيعاب والفهم واللغة التعبيرية مثل تكوين الجمل والطلاقة في الكلام ووضوح الكلام لديه.

وأضافت الأخصائية "تم استقباله في مدينة فهد الطبية وأجرينا جلسات عن بعد بسبب سكنه خارج الرياض وتحسن خلال خمسة جلسات وأصبح لديه طلاقة في الكلام .

جلسات
جلطة
أخصائية
نطق الكلام

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10422
منذ 19 دقيقة
كلووو كويس *******
سعد
سعد عدد التعليقات : 82
منذ 3 دقائق
التحدي هنا للتحفيز فقط ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
هههههههههههههه انا قلت بتجيبون شيء جديد...هذي معروفة من زمان.
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله الله المستعان
Naif
🙄🙄🙄
سعد
التحدي هنا للتحفيز فقط ..
رااايق
كلووو كويس *******

أخر الأخبار

"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم
"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم
منذ 7 دقائق 1298
نسبة التعافي من كورونا في المملكة تصل إلى 98%
نسبة التعافي من كورونا في المملكة تصل إلى 98%
منذ 17 دقيقة 1375
استشاري: الرجال يُصابون بالشخير أكثر من النساء لهذه الأسباب
استشاري: الرجال يُصابون بالشخير أكثر من النساء لهذه الأسباب
منذ 22 دقيقة 1281
بالفيديو.. السويد: صفقة حمدالله مغامرة بالنسبة للاتحاد
بالفيديو.. السويد: صفقة حمدالله مغامرة بالنسبة للاتحاد
منذ 27 دقيقة 1420
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
منذ 32 دقيقة 1480
انعاش وانقاذ قرد من الموت
انعاش وانقاذ قرد من الموت
منذ 37 دقيقة 496
شاهد.. ميسي برفقة الشيف بوراك ويحصل على هدية خاصة
شاهد.. ميسي برفقة الشيف بوراك ويحصل على هدية خاصة
منذ 42 دقيقة 1416
شركة اكستنسيا تعلن فتح باب التوظيف
شركة اكستنسيا تعلن فتح باب التوظيف
منذ 47 دقيقة 1440
أخصائية تخسر التحدي مع مريضها أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"
أخصائية تخسر التحدي مع مريضها أثناء مرحلة تعافيه من "جلطة"
منذ 52 دقيقة 1670
"بلع اللسان" من أخطر إصابات الملاعب
"بلع اللسان" من أخطر إصابات الملاعب
منذ 57 دقيقة 1485