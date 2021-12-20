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شاهد..فاطمة المؤمن على الأكتاف في ميدل بيست وزياد المسفر يثير السخرية

منذ ساعتين
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شاهد..فاطمة المؤمن على الأكتاف في ميدل بيست وزياد المسفر يثير السخرية

أميرة خالد (صدى):
أثار عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بسبب تصرفاتهم في حفل ميدل بيست، وكان من بينهم سندس القطان ونورة العميري وفاطمة المؤمن وزياد المسفر

ونشرت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، عبر حسابها في إنستغرام، صورة لها من تواجدها في حفل ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، بنسخته الثانية، حيث ظهرت خلال فعاليات الحفل بإطلالة كاجول وهي على كتفي أحد الأشخاص يحملها، وعلقت على الصورة قائلة: "يا الرياض.. كيف حالك".

وأحدثت الصورة الصورة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم على فاطمة المؤمن بسبب ما وصفوه بالجرأة فيما أكد بعض المتابعين أن الشاب الذي يحملها على كتفه هو شقيقها علي، معتبرون أنه تصرف عفوي تعبيراً منها على سعادتها.

كما أثار عارض الأزياء السعودي زياد المسفر حالة من الجدل بسبب إطلالته التي ظهر بها أثناء حضوره مدل بيست، حيث ظهر فيها يرتدي ملابس باللون البنفسجي ويربتط شعره بطريقة غريبة.

وشارك المسفر متابعيه عبر سناب سات بمجموعة صور جديدة تعرض بسببها لحملة سخرية بسبب طريقة ربط شعره والألوان التي اختارها لملابسه.

 

موسم الرياض
فاطمة المؤمن
ميدل بيست
زياد المسفر

التعليقات

مسالم
مسالم عدد التعليقات : 966
منذ 45 دقيقة
يا خسارة..
???
??? عدد التعليقات : 118
منذ 40 دقيقة
قال تعالي ﴿ أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ )
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 162
منذ 3 دقائق
زياد المسفر اصبح عارض ازياء ؟؟؟؟.. وععععععععععععععععععععع

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
هههههههههههههه انا قلت بتجيبون شيء جديد...هذي معروفة من زمان.
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله الله المستعان
Naif
🙄🙄🙄
سعد
التحدي هنا للتحفيز فقط ..
رااايق
كلووو كويس *******

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