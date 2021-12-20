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بالفيديو.. عازفة: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي

منذ 51 دقيقة
734
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بالفيديو.. عازفة: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي

أميرة خالد (صدى):
أكدت العازفة نوف توفيق، أن إعجاب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ بعزفها كان سببا في تغير حياتها ونقلة نوعية من الناحية النفسية والمعنوية.

وعلقت العازفة نوف توفيق على مشاركتها في موسم الرياض، أن مشاركتها هذا الموسم مختلفة حيث أصبح لها جمهورًا يعرفها، لافتة إلى أنه تمت إتاحة الفرصة لها ولجميع المواهب.

وقالت نوف توفيق، أن تغريدة تركي آل الشيخ التي أعرب فيها عن إعجابه بعزفها هي نقلة نوعية في حياتها، وكانت تشعر بالثقة للدعم الذي تلقته، مؤكدة أن حياتها تغيرت منذ تلك اللحظة، بحسب قناة "الإخبارية".

 

الترفيه
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
عازفة
نوف توفيق

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 161
منذ دقيقتين
طيب

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أحدث التعليقات

كجمغلو
اتوقع النادي الاهلي
رااايق
طيب *** الكل يقط له كلمتين ياااا القحت ولا ماضرها التيس ***!!!!
قرم
اصبحنا واصبح الملك لله. من شاف، قصدي الكتاب باين من عنوانه.
راجع لقدام
انضحك علينا وطار حمدالله من ايدينا
راجع لقدام
شكله نصرنا

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