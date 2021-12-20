بالفيديو.. عازفة: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي

أميرة خالد (صدى):
أكدت العازفة نوف توفيق، أن إعجاب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ بعزفها كان سببا في تغير حياتها ونقلة نوعية من الناحية النفسية والمعنوية.
وعلقت العازفة نوف توفيق على مشاركتها في موسم الرياض، أن مشاركتها هذا الموسم مختلفة حيث أصبح لها جمهورًا يعرفها، لافتة إلى أنه تمت إتاحة الفرصة لها ولجميع المواهب.
وقالت نوف توفيق، أن تغريدة تركي آل الشيخ التي أعرب فيها عن إعجابه بعزفها هي نقلة نوعية في حياتها، وكانت تشعر بالثقة للدعم الذي تلقته، مؤكدة أن حياتها تغيرت منذ تلك اللحظة، بحسب قناة "الإخبارية".