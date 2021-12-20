أول تعليق من أسرة خطاط المصحف على منحه الجنسية السعودية:"شرف عظيم"

نايف السالم (صدى):
علقت أسرة خطاط المصحف الكريم "عثمان طه الحلبي" على منحه الجنسية السعودية، تكريماً له وافتخاراً بما قدّمه من خدمة للعالم الإسلامي، من خلال كتابته أكثر من 15 مصحفًا.
وأعربت أسرة خطَّاط مصاحف المدينة النبوية عثمان طه عن امتنانها لمنح والدهم الجنسية السعودية، وأكدت أنه شرف عظيم خدمة بلاد الحرمين الشريفين، بحسب العربية.
وقال إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي في منشوره على فيسبوك: "نبارك للخطاط العالمي (طه عثمان) خطاط المصحف الشريف بصدور الأمر الكريم بمنحه الجنسية السعودية".
يجدر الإشارة إلى أن عثمان طه يعد من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، الذين مُنحوا الجنسية السعودية بهدف فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على السعودية في المجالات المختلفة.