الروقي: حمدالله كان يدعم من النصراويين حتى في أخطاءه

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي كان يدعم من النصراويين حتى في أخطاءه الان ينال هجوم بشكل كبير بعد تعاقده مع الاتحاد.
وأوضح "عندما كان حمدالله مع النصر , كانت الإدارة تدافع عنه حتى وهو يخطأ ، ويدعمونه وهو يرتكب أخطاء على النادي مما جعل الأجواء مشحونة .
وأضاف"عندما تخلت إدارة النصر عن حمدالله أثنى النصراويين على الخطوة وعندما تعاقد مع الإتحاد طالبوا باستعادة اللاعب".
كان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسم ونصف الموسم بعدما أنهت إدارة نادي النصر عقد اللاعب، لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة مطلع الشهر الجاري.