بالفيديو.. الصرامي: "حمدالله" عرض نفسه على الهلال قبل التعاقد مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكد المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، اليوم الاثنين، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عرض نفسه على نادي الهلال قبل تعاقد نادي الاتحاد معه.
وقال سعود الصرامي، أن حمدالله عرض نفسه على نادي الهلال حينما علم أن الفريق يريد أن يستبدل اللاعبين، وكان اللاعب حينها لا يزال في النصر، وعندما انتهت علاقته بالنصر جدد اتصالاته بأحد الإداريين في الهلال.
وأوضح "الصرامي"، أن الهلاليين رفضوه ليفتح بعدها الباب مع الاتحاد، مضيفًا أن هناك ضغط من الأندية على لجنة الاحتراف أن الميركاتو الشتوي الذي سيبدأ في يناير القادم يزيد عدد المحترفين إلى 8 لاعبين، والهلال لديه نية لتغيير اثنين أو ثلاثة من لاعبين لذلك حاول حمدالله استغلال تلك النقطة، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".