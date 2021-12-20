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بالفيديو.. الصرامي: "حمدالله" عرض نفسه على الهلال قبل التعاقد مع الاتحاد

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. الصرامي: "حمدالله" عرض نفسه على الهلال قبل التعاقد مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكد المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، اليوم الاثنين، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عرض نفسه على نادي الهلال قبل تعاقد نادي الاتحاد معه.

وقال سعود الصرامي، أن حمدالله عرض نفسه على نادي الهلال حينما علم أن الفريق يريد أن يستبدل اللاعبين، وكان اللاعب حينها لا يزال في النصر، وعندما انتهت علاقته بالنصر جدد اتصالاته بأحد الإداريين في الهلال.

وأوضح "الصرامي"، أن الهلاليين رفضوه ليفتح بعدها الباب مع الاتحاد، مضيفًا أن هناك ضغط من الأندية على لجنة الاحتراف أن الميركاتو الشتوي الذي سيبدأ في يناير القادم يزيد عدد المحترفين إلى 8 لاعبين، والهلال لديه نية لتغيير اثنين أو ثلاثة من لاعبين لذلك حاول حمدالله استغلال تلك النقطة، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".

 

النصر
الهلال
الاتحاد
سعود الصرامي
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3399
منذ ساعة
ابو خرقة يقولون بيجيب خرقة تاليسكا (قميصة) في الحلقة القادمة لكي يبرهن للمشاهدين على تحقيق فريق الفقر لبطولة الفوز على الهلال كما سبق واحضر الخرقة الشهيرة،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

رااايق
*** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
جاسم
اللهم لك الحمد على نعمة العقل اللهم امين
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
كلام العقل
خذوه محل حمدالله
خبير زمانه
الابل مبالغ باسعارها للاسف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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