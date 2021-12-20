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مزاد افتراضي يعرض مقتنيات "مارادونا" للبيع

منذ ساعتين
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مزاد افتراضي يعرض مقتنيات "مارادونا" للبيع

وكالات (صدى):
شهد مزاد افتراضي، عرض 87 قطعة من مقتنيات الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي في 25 نوفمبر 2020.

وتضمنت المقتنيات منازل وسيارات وساعات وآلات تدريب وأدوات زخرفية وصور لمارادونا، وملابس رياضية، حيث تنافس على الظفر بها نحو ألف و500 شخص من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن قبعة من القش كان يرتديها الأسطورة الراحل، حيث بدأ العرض بـ 50 دولار، قبل أن يتم بيعها نهائيا مقابل 320 دولار، وصورة لمارادونا مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

ويعد أبرز الممتلكات، التي عرضت، فكان المنزل الفاخر الذي كان يعيش فيه والدا مارادونا في العاصمة بوينس آيرس، والذي أهداهما إياه الأسطورة الأرجنتينية عندما كان يلعب في فريق بوكا جونيورز، فيما لم يتقدم أحد لشراء المنزل، رغم أن السعر المبدئي كان 900 ألف دولار.

 

 

مارادونا
منازل
مقتنيات
ملابس رياضية
مزاد افتراضي

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 117
منذ دقيقتين
لعله يصلى عليها يوم القيامة

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أحدث التعليقات

كجمغلو
اتوقع النادي الاهلي
رااايق
طيب *** الكل يقط له كلمتين ياااا القحت ولا ماضرها التيس ***!!!!
قرم
اصبحنا واصبح الملك لله. من شاف، قصدي الكتاب باين من عنوانه.
راجع لقدام
انضحك علينا وطار حمدالله من ايدينا
راجع لقدام
شكله نصرنا

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