بالفيديو.. خالد الشعلان: فسخ النصر عقد "حمد الله" لا يرتقي إلى المشروعية

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي خالد الشعلان، على انتقال اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الاتحاد.
وقال الشعلان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي "، إن فسخ إدارة نادي النصر عقد "حمد الله" لا يرتقي إلى المشروعية وخالفت المادة 42.
وأضاف : أنه يكون فسخ العقد مشروعًا في حالة أن يلعب اللاعب مباريات أقل من 10%، او لا يتقاضى رواتب اجرين، ولكن معالجة النصر للمشكلة إداريا وقانونيًا خاطئة تماما.
وأشار إلى أن نادي الاتحاد استغل ذلك للحصول على خدمات اللاعب، حيث اللاعب لديه حرية للتعاقد مع أي نادي آخر تى في حالة عدم مشروعية قرار النصر بفسخ عقده.