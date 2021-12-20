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بالفيديو.. خالد الشعلان: فسخ النصر عقد "حمد الله" لا يرتقي إلى المشروعية

منذ ساعة
1557
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بالفيديو.. خالد الشعلان: فسخ النصر عقد "حمد الله" لا يرتقي إلى المشروعية

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي خالد الشعلان، على انتقال اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الاتحاد.

وقال الشعلان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي "، إن فسخ إدارة نادي النصر عقد "حمد الله" لا يرتقي إلى المشروعية وخالفت المادة 42.

وأضاف : أنه يكون فسخ العقد مشروعًا في حالة أن يلعب اللاعب مباريات أقل من 10%، او لا يتقاضى رواتب اجرين، ولكن معالجة النصر للمشكلة إداريا وقانونيًا خاطئة تماما.

وأشار إلى أن نادي الاتحاد استغل ذلك للحصول على خدمات اللاعب، حيث اللاعب لديه حرية للتعاقد مع أي نادي آخر تى في حالة عدم مشروعية قرار النصر بفسخ عقده.

النصر
الاتحاد
خالد الشعلان
حمد الله
فسخ عقد حمد الله

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 943
منذ 51 دقيقة
الفريق بكبره حرام الي ينصرف عليه لو كان الصرف هذا لاي فريق لحقق بطوالات كبرى مثل اسيا وغيرها
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 818
منذ 36 دقيقة
اعلام القنرنبع ونادي القرنبع ازعاج بدون فايده وبدون بطولات خساير على الفاضي

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أحدث التعليقات

ابو علي
اسال الله يجعله شفيعاً لوالديه، يا اخوان لن نستطيع رد أقدار الله علينا ولكن ينبغي أن ننتبه لأبنائنا خصوصاً عند الذهب للنزهة والاماكن العامة...
أبوخالد-أبها.
من حرم وارث من ورثه.. حرم الله عليه رائحة الجنه.
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح ***وصريح
يقال:- ليس على المجنون حرج،، وإحتمال يكون من تسبب في جنونه،متواجد داخل الحمام..
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، ليس من الرجولة والفخر، ان نستقوي على النساء وكبار السن،والمستضعفين..

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