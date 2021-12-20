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8 ملايين مشترك في "التأمينات" بسوق العمل

منذ 4 ساعات
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8 ملايين مشترك في "التأمينات" بسوق العمل

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص بلغ 8.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021.

وانخفض عدد المشتركين على رأس العمل بنحو 0.4%، مقارنة بالربع الثاني 2021، إذ بلغ آنذاك 8.19 مليون مشترك، فيما ارتفع عدد السعوديين، الذين يمثلون 26.2% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 69.8 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.13 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021.

وقل عدد الأجانب الذين يمثلون 73.8% من إجمالي المسجلين، بنحو 104.3 ألف مشترك، ليصل إلى 6.02 مليون عامل في الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021.

 

 

القطاع الخاص
العمل
التأمينات الاجتماعية
موظفين
مشتركين

التعليقات

ابومحمد
ابومحمد عدد التعليقات : 276
منذ 6 دقائق
نبي كم عدد المخالفين داخل مملكتنا الحبيبة الذين ينافسون المؤسسات الصغيرة والذين تشغلهم الشركات الكبيرة وهذا هو سبب عدم توظيف المواطنين تشغيل عمالة مخالفة ولا كرت عمل ولا اقامة وهل هم يفوقون ال5مليون مخالف

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
هههههههههههههه انا قلت بتجيبون شيء جديد...هذي معروفة من زمان.
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله الله المستعان
Naif
🙄🙄🙄
سعد
التحدي هنا للتحفيز فقط ..
رااايق
كلووو كويس *******

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