8 ملايين مشترك في "التأمينات" بسوق العمل

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص بلغ 8.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
وانخفض عدد المشتركين على رأس العمل بنحو 0.4%، مقارنة بالربع الثاني 2021، إذ بلغ آنذاك 8.19 مليون مشترك، فيما ارتفع عدد السعوديين، الذين يمثلون 26.2% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 69.8 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.13 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021.
وقل عدد الأجانب الذين يمثلون 73.8% من إجمالي المسجلين، بنحو 104.3 ألف مشترك، ليصل إلى 6.02 مليون عامل في الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021.